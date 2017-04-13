مساعد الوزير لمدن القناة يتفقد الخدمات الأمنية بكنائس السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد، مساء اليوم الخميس، اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لمدن القناة، الخدمات الأمنية المعينة على كنائس السويس، رافقه اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس وقيادات المديرية.

ووجه اللواء محمود الديب، بضرورة توعية المواطنين بالأحداث التي تمر بها البلاد، وطالب الضباط والأفراد باليقظة التامة وتوسيع الحرم الأمني بمحيط الكنائس، ووقوع البوابات الإلكترونية على مسافة بعيدة عن منشآت الكنائس.

كما شدد على تحقيق أعلى نسبة اشتباه، لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية، فضلاً عن إجراء تعقيم دوري بمحيط الكنائس ورفع أي مركبات تتواجد بالحرم الأمني.