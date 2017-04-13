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مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين الكنائس على مستوى المحافظة

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مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين الكنائس على مستوى المحافظة مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين الكنائس على مستوى المحافظة

مصراوي Masrawy

اللواء صلاح الدين حسان

قنا- (أ ش أ):

تفقد اللواء صلاح الدين حسان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، الخدمات المكلفة بتأمين المطرنيات والكنائس بمدينة قنا، معلنًا رفع حالة الاستنفار الأمني بجميع قطاعات المديرية لتأمين كافة الكنائس على مستوى المحافظة.

وطالب مدير أمن قنا، قوات التأمين بمتابعة كاميرات المراقبة والتفتيش الدقيق على البوابات الإلكترونية واليقظة التامة أثناء الخدمة، مع توخي الحيطة والحذر لمواجهة أي تداعيات محتملة أو أي أعمال إرهابية قد تحدث بشكل مفاجئ. 

وشدد على انتشار دوريات أمنية بالقرب من المطرنيات ومنع وقوف السيارات والدراجات النارية، كما جرى الدفع بعناصر من الشرطة السرية والمفرقعات لتمشيط محيط الكنائس وتأمينها، فضلاً عن نشر الدوريات على الطرق السريعة وتوسيع دائرة الاشتباه بجميع كمائن المحافظة.

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مصراوي Masrawy

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