مرتضى منصور للاعبي الزمالك: «زمن تغيير المدربين انتهى.. وملكوش دعوة بالدوري»

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أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدرة نادي الزمالك، أن أوجستو إيناسيو، المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مستمر في عملة لمدة عام ونصف، فترة العقد المبرم معه.

وقال إنه في حالة حدوث أي تغييرات خلال الفترة القادمة ستكون في مجلس الإدارة أو اللاعبين، مضيفا أن "تغيير المدربين انتهى".

وأضاف منصور، خلال الجلسة التي جمعته مع اللاعبين والجهاز الفني، أن إيناسيو طلب من مجلس الإدارة صرف جزء من مستحقات اللاعبين التي تم إيقافها بسبب سوء النتائج، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح أن النادي يملك سيولة مالية وسيتم صرف المستحقات، مطالبا اللاعبين بنسيان الفترة الماضية، وأنه لم ولن يتدخل في عمل الجهاز الفني.

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وطالب اللاعبين باللعب بإخلاص خلال الفترة القادمة، وأن يعيدوا أجواء الحب والود بينهم مرة أخرى، حتى يستطيعوا إعادة ثقة الجماهير بهم، وأنهم أفضل لاعبين في مصر وينقصهم بذل الجهد، معلقا: "العبوا بكل جهد وملكوش دعوة بالدوري".

واقترح على اللاعبين، في ختام حديثه، أن يقيموا "عزومة غداء"، أسبوعيا، وأن يتحمل في كل مرة أحد اللاعبين التكلفة، وهنا تدخل أيناسيو ممازحًا وطالبه بأن يكون الأخير.