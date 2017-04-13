حظك اليوم برج الدلو الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تخوض نشاطات جمّة جيّدة ومناسبة، وتبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها مشاريعك التي تتطلب موازنة كبيرة نوعاً ما



عاطفياً: تباشر علاقة حب جديدة، أو يؤدي أحد الأولاد دوراً في حياتك، أو تطل على خبر جيد يتعلق بالشريك يفرحك ويتركك تمضي أجمل الأوقات



صحياً: يغمرك وحي كبير والهام فتختار الأنسب لصحتك وتشعر بالاطمئنان

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads