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«OPPO» تفتتح «متجر ثالث» لبيع هواتفها الذكية في مصر

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«OPPO» تفتتح «متجر ثالث» لبيع هواتفها الذكية في مصر «OPPO» تفتتح «متجر ثالث» لبيع هواتفها الذكية في مصر

التحرير

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افتتحت شركة "OPPO"، العلامة التجارية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، مركزها الثالث الجديد لخدمات البيع المباشر للجمهور، وذلك ضمن خطة الشركة التوسعية داخل ، ودليل على ثقتها في الاقتصاد المصري عن طريق زيادة إستثماراتها، إضافة إلى استراتيجية الشركة لتلبية احتياجات عملائها.

وقال آندي شي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة OPPO، إن "افتتاح المركز الجديد لخدمات ما بعد البيع إنما هو ضمن خطة الشركة التوسعية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومصر بشكل خاص باعتبارها أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، ودليل على ثقتنا في الاقتصاد".

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وتمتلك شركة أوبو 6 مراكز أخرى لخدمات ما بعد البيع، متوزعة على جميع أنحاء الجمهورية في القاهرة والإسكندرية والجيزة وطنطا والمنصورة والإسماعيلية.

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التحرير

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