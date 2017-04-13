شقيقة «متهم المرقسية» تكشف مفاجأة: «أجرى عملية من 3 شهور ومش بيمشي»

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قالت شقيقة المتهم في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، علي محمود محمد حسن، موالد 1972، يُقيم في رأس غارب بالبحر الأحمر، إن شقيقها ليس إرهابيًا، مستكملةً: "أخويا مش إرهابي والله، وإحنا اتفاجئنا بصورته على التليفزيون زي بقيت الناس، وكانت كارثة بالنسبة لينا".

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار": "أخويا عامل عملية في القلب، ومش بيطلع من البيت، آخر سفرية لنا كانت من 3 شهور، عشان نعمله عملية، كان في العناية المركزة والمستشفى هنا حولته للقاهرة عشان يعمل قسطرة، والعملية أثرت على رجله ومابقاش بيمشي".

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تابع: "البلد هنا كلها تشهد معانا إن أخويا مش بيمشي أصلًا، بيطلع 6 الصبح عشان عنده كشك جمب البيت، وبيرجع الساعة 8 يبص على والدته لأنها مريضة وينام عشان يصحى بدري، وهو حتى الآن في فترة نقاهة بسبب العملية، ننام ونصحى يبقى إرهابي إزاي؟".

استكمل: "أخويا ملوش أي علاقات، وبقاله أكثر من 5 سنين مش شغال، وهو سلِم نفسه أول ما شاف اسمه، وقال أنا ماعملتش حاجة عشان أخاف، وهو متزوج وعنده طفلين".