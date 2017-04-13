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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: تتراكم الأشغال وتطرأ الخلافات على نحو واضح وملموس، لذلك فإنّه يوم غير ملائم إطلاقاً للتطرّق إلى الموضوعات الحساسة

عاطفياً: تميل إلى إثارة الخلافات، وتبحث عن الأعذار لتوجيه اللوم إلى الحبيب، ما يثير قلقه من تصرفاتك وربما يفكر في الابتعاد عنك فترة

صحياً: مشكلة صحية صغيرة تطرأ لن يكون لها تأثيرات خطرة، إنه اليوم المثالي لاتباع حمية أو برنامج رياضي بدني

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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