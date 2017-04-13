أخبار عاجلة

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
مقدمة رامز لـ "حفيدة الترسو" ناهد السباعي في #رامز_تحت_الأرض -
طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدة الرسمية -
إيران تتهم السعودية بدعم جماعات مسلحة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتفق على توسيع العقوبات على روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الثور الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: المناقشة هي الوسيلة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في كل المجالات المادية والمعنوية

عاطفياً: قد يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، لذا يجب أن تمضي معه وقتاً أطول لتصل إلى النتائج الجيدة

صحياً: قد تنفعل لأسخف الأمور بعد أن يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون، ألم تتعلم من دروس الماضي؟

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 13 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 13 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الاحد 11 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الاحد 11 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 10 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 10 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 9 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 9 يونيه 2017 مع ماغي فرح