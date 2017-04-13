حظك اليوم برج الحمل الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: تجنك أحد المشاريع وتبدأ بورشة عمل جديدة، في جميع الأحوال لا توقع مستندات أو اتفاقيات قبل الاطلاع جيداً عليها



عاطفياً: تعالج القضايا العائلية والعاطفية بلا خوف أو تردّد، وتساهم في إحلال السلام وتقريب وجهات النظر بعد التباين



صحياً: الأخطار المحيقة بصحتك تزول بعد وإن حيويتك وقدرتك على إزالة الشحم ستجعلك تتخطى ذلك بسرعة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads