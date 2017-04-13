كريم عبد الجواد يبلغ نهائي بطولة الجونة للإسكواش

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تأهل كريم عبدالجواد، لاعب المنتخب الوطني للاسكواش، والمصنف الثاني عالميًا، إلى نهائي بطولة الجونة الدولية، المقامة خلال الفترة من 5 وحتى 14 إبريل الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار.

وقد تأهل عبدالجواد بعد فوزه على زميله بالمنتخب فارس دسوقي بنتيجة(3-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في قبل نهائي البطولة الدولية.

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وجاءت نتائج الأشواط كالاتي: "7 - 11، 11 - 5، 12 - 10، 11 - 8"، في لقاء استمر 61 دقيقة.

ومن المقرر، أن يلتقي كريم عبدالجواد مع نظيره الفرنسي جريجوري جواتييه، والذي صعد على حساب المصري مروان الشوربجي بثلاثية نظيفة.