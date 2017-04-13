فرج عامر: ثقتي في لاعبي سموحة ليس لها حدود

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ملخص سموحة,بيدفيست,الكونفدرالية,فرج عامر,رئيس نادي سموحة,جنوب أفريقيا,

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قدرة فريقه على تخطي بيدفيست الجنوب إفريقي، في مباراة الإياب المحدد لها السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 التكميلي، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف عامر "التعادل السلبي في جنوب أفريقيا جيد إلى حد كبير لكنها نتيجة وهمية وعلى اللاعبين وجهازهم الفنى نسيان نتيجة الذهاب والتركيز علي الفوز فى لقاء العودة حتى نصل لدورى المجموعات"، مؤكدا أن لائحة الفريق الخاصة بالمكآفات جيدة لذلك لا نصرف مكافآت تحفيزية.

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وكان سموحة تعادل مع فريق بيدفيست الجنوب إفريقى سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب الأخير، بالعاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج، في ذهاب دور الـ32 التكميلي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.