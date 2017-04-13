نصائح يجب اتباعها قبل شراء وتناول “الفسيخ والرنجة” بشم النسيم

سمر العشري

قال رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، إن الجهاز نشر مجموعة من النصائح والإرشادات الخاصة بالطريقة الصحيحة لشراء وتناول الفسيخ والرنجة خلال احتفالات شم النسيم، والتي يزداد فيها الطلب على شراء الأسماك والرنجة والفسيخ والملوحة خلال أعياد الربيع.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحفي، أن الجهاز حريص على تبصير المستهلكين بكل المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة حال قيامهم بالشراء لضمان عدم وقوعهم ضحايا لعمليات الغش التي تنتشر بصفة خاصة خلال مواسم الأعياد والاحتفالات، ويأتى ذلك في إطار إيمان الجهاز بمبدأ «الوقاية خير من العلاج».

وأضاف يعقوب أن النصائح المنشورة على الموقع الإلكترونى للجهاز وكذلك برنامج التطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة “حماية المستهلك” تضمنت عددًا من النصائح المتعلقة بكيفية شراء الأسماك المملحة وكيفية التعرف على طريقة حفظها بأسلوب صحى وفقًا لدراسات علمية صادرة عن خبراء الصحة والتغذية، وكذلك نشر عدد من الآراء الطبية المتعلقة بمحاذير الإكثار من تناول الأسماك المملحة وفئات المرضى المحظور عليهم تناول هذه الأنواع ومن بعض المحاذير.

وأشار يعقوب إلى أنه يجب على مرضى السرطان الابتعاد نهائي عن تناول الفسيخ والرنجة، حيث إن الأسماك الزيتية تقلل من تأثير العلاج الكيمياوي، مطالبًا الأطفال والحوامل والمرضعات البعد نهائيا عن تناول الفسيخ، خاصة الذي يتم شراؤه من خارج البيت، ومرضى الكلى والكبد وقرحة المعدة أيضا عدم تناولها.

وتتضمن الإرشادات أنه يفضل تناول الخبز البلدي مع الفسيخ لأنه يحتوى ‏على ‏الردة‏، التي تعطى ‏الإحساس‏ ‏بالشبع، كما أن الخبز البلدي غنى بالمعادن والألياف التي تساعد على الهضم، وأيضًا تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب بعد أكل الفسيخ، حيث إن هذه الأكلات غنية بعنصر البوتاسيوم، فتساعد على إخراج الملح من الجسم.

وطالبت الإرشادات بعدم شرب المياه الغازية، والتي تساعد‏ ‏على ‏احتباس ‏الماء‏ ‏بالجسم‏ وأيضًا يفضل المشروبات الطبيعية مثل الكركديه وشرب الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة، حيث يساعد على تطهير المعدة من أي ميكروبات أو جراثيم.

وأضاف يعقوب إلى أن نشرات التوعية المشار إليها تحتوى على بيان للقيمة الغذائية العالية للأسماك بصفة عامة باعتبارها مصدرًا للفسفور والبوتاسيوم وأوميجا 3 وبيان فائدة هذه المعادن والفيتامينات في خفض مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض وفقا للآراء الطبية المعتمدة.

وناشد يعقوب، جمهور المستهلكين توخي الحيطة والحذر عند شرائهم أسماك الفسيخ والأسماك المملحة خلال أعياد الربيع، والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة، وضمان جودتها حتى لا تؤثر على صحة الإنسان.

وناشد المستهلكين ضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق حماية المستهلك على الأجهزة المحمولة.

من جانبه قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفسيخ والرنجة ارتفعت بنسبة 25%، بمناسبة قرب أعياد شم النسيم، موضحًا أن الارتفاع يرجع إلى زيادة أسعار أسماك البوري، ليتراوح في سوق الجملة بين 55 و60 جنيها نتيجة نقص المعروض منها بسبب تصديره وقلة المستورد لارتفاع الأسعار بعد قرار التعويم.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads