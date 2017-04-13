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السلطات اليونانية: إخلاء محطتين بمترو الأنفاق بأثينا

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السلطات اليونانية: إخلاء محطتين بمترو الأنفاق بأثينا السلطات اليونانية: إخلاء محطتين بمترو الأنفاق بأثينا

مصراوي Masrawy

السلطات اليونانية

أثينا- (أ ش أ):

قامت السلطات اليونانية، الخميس، بإخلاء محطتين بمترو الأنفاق في أثينا، وذلك بعد تلقي بلاغين مجهولين بوجود عبوات ناسفة بهما.

وذكرت قناة روسيا اليوم، الناطقة باللغة الانجليزية، أن خبراء المفرقعات قاموا بإجراء تفتيش دقيق للمحطتين للتحقق من صحة البلاغين حيث تضمنا تحذيرًا من أن العبوتين الناسفتين سوف تنفجرا فى تمام الساعة 3 و40 دقيقة بتوقيت اليونان المحلي.

ولم تتوافر - حتى الان - أية تقارير عن نتائج عمليات التفتيش .

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