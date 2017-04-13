الصحة العالمية: أكثر من 25 ألف شخص في الصومال أصابتهم الكوليرا أو حالات إسهال حادة

مقديشيو (أ ش أ)

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن أكثر من 25 ألف شخص في الصومال أصابتهم الكوليرا أو حالات إسهال حادة، ومن المتوقع أن تتضاعف حالات الإصابة بالوباء القاتل بحلول هذا الصيف.

ونقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية عن المتحدث باسم المنظمة طارق يسارفيتش قوله "جرى رصد 25 ألفا و424 حالة إصابة بالفعل منذ بداية العام. ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام إلى 50 ألفا بحلول الصيف".

والكوليرا المتوطنة في الصومال مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يخضع للعلاج، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقل أعمارهم عن خمس سنوات معرضون للخطر بشكل خاص.

وأوضح أن معدل الوفيات بسبب المرض الذي ينتشر عبر الأغذية والمياه الملوثة هو 2.1 في المئة في الصومال وهو أزيد مرتين من الحد الذي يحيل الأمر لحالة طوارئ.