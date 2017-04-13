حديقة حيوان برلين تحتفل بعيد ميلاد أكبر "غوريلا" سنًا في أوروبا

برلين- (د ب أ):

احتفل اليوم بالعيد الستين لميلاد أكبر غوريلا سنا في القارة الأوروبية بتقديم سلة مليئة بالهدايا والطعام المفضل لها بحديقة الحيوان الشهيرة بالعاصمة الألمانية برلين.

ويبدو أن الغوريلا واسمها فاتو وهي ضمن حيوانات حديقة حيوان برلين تبلغ من العمر الآن 60 عاما.

ولم يعلن عن تاريخ الميلاد الدقيق للغوريلا لأنها تنتمي في الأصل إلى القردة البرية.

وأتيح لهذه الغوريلا، اليوم الخميس، أن تأكل وهي مستلقية على بطنها من سلة مليئة بالفاكهة والخضراوات.

وقالت الحديقة إن الأطعمة الحلوة تأتي بين حين وآخر على قائمة طعام الحيوانات.

وقال الطبيب البيطري أندريه شوله من حديقة حيوان برلين، إن فاتو هي الأفضل صحة بين نظرائها في السن، مضيفا أنها تعاني في الحقيقة من هشاشة عظام عند المرفق والخصر والركبة، إلا أنها "تتصرف مع هذا الأمر على ما يرام".​