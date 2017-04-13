منظمة أوروبية تطالب بالتحقيق في مزاعم الاعتداء على المثليين جنسياً في الشيشان

موسكو- (د ب أ):

طالب مفوض حقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق عاجل فيما تردد بوقوع انتهاكات واسعة النطاق بحق المثليين جنسيا في جمهورية الشيشان الواقعة جنوب روسيا.

وقال مايكل جورج لينك، في بيان: "يتعين على السلطات في روسيا الإتحادية أن تحقق على وجه السرعة في التقارير المروعة بشأن انتهاكات حقوق الاإسان ضد مثليي الجنس المزعومين في الشيشان، وكذلك تحديد ومعاقبة أي متورطين يتم التعرف عليهم".

وانضم مايكل إلى عدد من المسؤولين الغربيين الذين يطالبون بالتحقيق في الإدعاءات التي كشفت عنها صحيفة "نوفايا جازيتا" الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري.