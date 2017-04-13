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عاجل| الداخلية تصدر بيان تكشف فيه تفاصيل مذبحة سوهاج منذ قليل.. وتدفع بمجموعات قتالية وتحول منطقة الأحداث لثكنة عسكرية

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عاجل| الداخلية تصدر بيان تكشف فيه تفاصيل مذبحة سوهاج منذ قليل.. وتدفع بمجموعات قتالية وتحول منطقة الأحداث لثكنة عسكرية عاجل| الداخلية تصدر بيان تكشف فيه تفاصيل مذبحة سوهاج منذ قليل.. وتدفع بمجموعات قتالية وتحول منطقة الأحداث لثكنة عسكرية

شهدت مركز ومدينة دار السلام، أحداث دامية أشبه بالمذبحة، راح ضحيتها، 5 أشخاص، دفعت وزارة الداخلية، ومديرية امن سوهاج، بالدفع بمجموعات قتالية، وعدد كبير من قوات الأمن المركزي، وعدد من مدرعات الشرطة، وفرض كردوناً أمنياً كبيراً حول المنطقة.

تفاصيل الأحداث الدامية بسوهاج

فقد وقعت اشتباكات دامية بين عائلتين بمركز دار السلام بسوهاج، بسبب تجدد خصومة ثأرية بينهما نتج عنها مصرع 5 من عائلة قرية أولاد خلف على يد عائلة قرية أولاد سلام، كما أعلنت الصحة بأنه تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

هذا وقد انتقل العميد خالد الشاذلي مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام والعميد ماجد مؤمن على رأس مجموعات قتالية إلى مكان الحادث، كما تم فرض طوقًا أمنيًا بالمنطقة من قبل القوات بمركز دار السلام، منذ قليل.

 

الصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار