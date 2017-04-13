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رئيس أركان الأشغال العسكرية عن ترميم الكنيستين: «إحنا بتوع الطوارئ»

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رئيس أركان الأشغال العسكرية عن ترميم الكنيستين: «إحنا بتوع الطوارئ» رئيس أركان الأشغال العسكرية عن ترميم الكنيستين: «إحنا بتوع الطوارئ»

التحرير

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قال اللواء إسماعيل النجدي، رئيس أركان الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية، إن الفريق المسئول عن ترميم كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، زار بالفعل الكنيستين فور تكليف الرئيس عبد الفتاح ، مستكملًا: «إحنا لما بناخد التكليف النهاردة بنبتدي شغل إمبارح».

أضاف النجدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «القوات المسلحة تحت أمر ، ومن نسيج الوطن، وإحنا بتوع الزنقة والطوارئ، ودورنا إننا نقف مع البلد في زنقتها في أي وقت، جاهزين في أي وقت ننفذ أي مهمة يمكن تنفيذها».

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وأكد أن عملية ترميم الكنيستين ستتم في وقت سريع، وبأعلى جودة، متابعًا: «إن شاء الله الكنيستين هيكونوا زي ما كانوا إن مكنش أفضل، وده عهد علينا».

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التحرير

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