رئيس أركان الأشغال العسكرية عن ترميم الكنيستين: «إحنا بتوع الطوارئ»

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قال اللواء إسماعيل النجدي، رئيس أركان الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية، إن الفريق المسئول عن ترميم كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، زار بالفعل الكنيستين فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستكملًا: «إحنا لما بناخد التكليف النهاردة بنبتدي شغل إمبارح».

أضاف النجدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «القوات المسلحة تحت أمر مصر، ومن نسيج الوطن، وإحنا بتوع الزنقة والطوارئ، ودورنا إننا نقف مع البلد في زنقتها في أي وقت، جاهزين في أي وقت ننفذ أي مهمة يمكن تنفيذها».

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وأكد أن عملية ترميم الكنيستين ستتم في وقت سريع، وبأعلى جودة، متابعًا: «إن شاء الله الكنيستين هيكونوا زي ما كانوا إن مكنش أفضل، وده عهد علينا».