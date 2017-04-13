تخصيص 10 ملايين جنيه للمتضررين من الإرهاب في شمال سيناء

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أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، عن تخصيص 10 ملايين جنيه للأسر المتضررة من العمليات ضد الإرهاب في الشيخ زويد بشمال سيناء.

أضاف حرحور، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف 1800 جنيه لكل أسرة، بالتنسيق مع مقر مجلس المدينة عقب صرف مندوب التضامن الاجتماعي شيك التعويضات لكل قرية.

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ويتم الصرف من الصندوق الفرعي للإغاثة بشمال سيناء للمتضررين في المحافظة، سواء من تضررت منازلهم أو مزارعهم أو من ترك منزله بالشيخ زويد، ورفح، للإقامة في العريش، وهذا الصندوق لا يلغي البنود التي يتم صرفها عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي سواء معاش الضمان أو الحوادث.