تويوتا تساعد مرضى الجلطة الدماغية على المشي مرة أخرى

سمر العشري

أطلقت شركة تصنيع السيارات اليابانية تويوتا يوم أمس الأربعاء، الساق الداعمة الروبوتية Welwalk WW-100، والتي تساعد مرضى الجلطة الدماغية على المشي مرة أخرى، بحيث استفادت الشركة من بعض أبحاث سيارتها لتصنيع هذه الساق الداعمة العاملة بواسطة محركات تساعد الأشخاص المشلولين جزئياً على المشي.

وتواجه تويوتا مشاكل متزايدة في السوق المحلية اليابانية تتعلق بزيادة عدد السكان الكبار بالعمر وانخفاض في معدل المواليد، مما يعني أن سوق السيارات سوف يتقلص حتماً، مما يدفع الشركة إلى محاولة الاستفادة من هذه المشكلة والانغماس في محاولة تطوير روبوتات لكبار السن.

وتمتلك الساق الداعمة الروبوتية القدرة على مساعدة المرضى في وظائف متعددة مثل دعم وزن الجسم والمساعدة في الحركات مثل تأرجح الساق إلى الأمام، ويحتوي الجهاز على مستويات حساسية يمكن ضبطها بناء على وصفة وتقدير الطبيب المعالج المختص بتلك الحالات المرضية.

ويتكون جهاز Welwalk WW-1000 من جزئين أساسيين هما الجسم الرئيسي والساق الروبوتية، ويتألف الجسم الرئيسي من جهاز مشي ومراقبة، في حين تساعد الساق الروبوتية مرتديها على حني الركبة ومد الساق، ويمكن تثبيت الجهاز واستعماله في مراكز إعادة التأهيل مثل المستشفيات.

وصرح اييتشي سايتو الطبيب ونائب الرئيس الإداري في جامعة فوجيتا الصحية، إن "تقديم المساعدة الميكانيكية أكثر من اللازم يمكن أن يبطئ تقدم المريض في إعادة التأهيل، إلا أن هذا الجهاز يساعد بالشكل اللازم"، وقد تعاونت تويوتا مع جامعة فوجيتا الصحية لتطوير الجهاز الطبي الذكي.

ويعاني السكان اليابانيون الكبار في السن من ارتفاع نسبة مرض الشلل بسبب الجلطات الدماغية، وتنوي تويوتا تأجير مئة جهاز Welwalk WW-100 للمرافق الطبية في اليابان في وقت لاحق من هذا العام، وتبلغ تكاليف استعمال الجهاز 9200 دولار أمريكي كرسم أولي، يليه رسم إيجار شهري قدره 3200 دولار أمريكي.

وتحدث توشيوكي ايزوب كبير موظفي البحوث في شركة تويوتا خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الأربعاء في العاصمة اليابانية طوكيو، حول أن رؤية الشركة تتمثل بمحاولة توفير إمكانية التنقل للجميع بما في ذلك المرضى، وأن الشركة تعمل على تطوير الروبوتات الصناعية لصناعة السيارات، وأن الشركة تحاول معرفة كيف يمكن استعمال هذه التكنولوجيا لملء الاحتياجات الاجتماعية مساعدة الناس بشكل أكبر.

المصدر:24

شبكةعيونالإخبارية

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