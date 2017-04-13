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دورتموند يعلن مدة غياب «بارترا» عن الملاعب

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دورتموند يعلن مدة غياب «بارترا» عن الملاعب دورتموند يعلن مدة غياب «بارترا» عن الملاعب

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أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند الألماني، أن المدافع الإسباني مارك بارترا، الذي أصيب بجروح جراء الاعتداء على حافلة الفريق بعبوات ناسفة، أول أمس الثلاثاء، يحتاج إلى 4 أسابيع للتعافي.

وقد أصيب بارترا بجروح قطعية في ذراعه وتمزق في كف يده اليمنى، ليخضع على إثر ذلك لعملية جراحية.

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وقع الاعتداء على حافلة النادي الألماني عندما كان اللاعبون في طريقهم إلى ملعب المباراة، التي كانت من المقرر أن تجمعهم أول أمس بموناكو الفرنسي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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