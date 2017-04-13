بسبب نجمة أفلام إباحية.. «باولينيو» في خطر

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ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن البرازيلي الدولي باولينيو، لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، يواجه شبح الإبعاد من الصين والابتعاد عن فريقه جوانجتشو إيفرجراند بطل آسيا السابق، بعد التقاطه عدة صور مع اليابانية تسوكاسا آوي، نجمة الأفلام الإباحية.

وأوضحت الصحيفة، حقيقة المشكلة، إذ إن الدعارة والأفلام الإباحية محظورة في الصين، كما أنه كان يروج بصحبة تسوكاسا لإحدى شركات المراهنات في كرة القدم الممنوعة وغير القانونية أيضًا، وهو ما يعنى ارتكابه لجريمتين فى آن واحد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن باولينيو سيخضع للتحقيق بواسطة رابطة أندية الدوري الممتاز الصيني والسلطات هناك، قبل توقيع أي عقوبات عليه.