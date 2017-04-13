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عاجل.. حرب شوارع واشتباكات بالأسلحة الآلية منذ قليل ومقتل 5 أشخاص والشرطة تحاول السيطرة وتفرض طوقاً أمنياً على المنطقة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان

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عاجل.. حرب شوارع واشتباكات بالأسلحة الآلية منذ قليل ومقتل 5 أشخاص والشرطة تحاول السيطرة وتفرض طوقاً أمنياً على المنطقة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان عاجل.. حرب شوارع واشتباكات بالأسلحة الآلية منذ قليل ومقتل 5 أشخاص والشرطة تحاول السيطرة وتفرض طوقاً أمنياً على المنطقة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان

في واقعة تكررت كثيراً خلال الفترة الماضية، شهد مركز دار السلام منذ قليل، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الآلية، نتيجة تجدد خصومات ثأرية بين عائلتين، أدت إلى ما يشبه حرب الشوارع بالأسلحة النارية.

حيث قامت عائلة من قرية “أولاد سلام” بإطلاق النيران من أسلحتهم الآلية على أفراد عائلة أخرى من قرية “أولاد خلاف” بسبب خصومة ثأرية، وكانت نتيجة الاشتباكات أن أدت إلى مصرع 5 من العائلة التابعة لقرية أولاد خلف.

وجارى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى، وانتقل العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام والعميد ماجد مؤمن على رأس مجموعات قتالية إلى مكان الحادث.

كما تم فرض طوقًا أمنيًا بالمنطقة من قبل القوات بمركز شرطة دار السلام من أجل تضييق الخناق، وضبط مرتكبى الواقعة بعد تحديدهم.

 

المصدر:مصرفايف

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