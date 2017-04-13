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اليابان تدعو لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

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اليابان تدعو لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية اليابان تدعو لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

مصراوي Masrawy

شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني

طوكيو- (أ ش أ):

قال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، إنه يجب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مؤكدا أن تطوير النووي والصاروخي يشكل تهديدا.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، عن آبي قوله:"اليابان ستطالب كوريا الشمالية بالامتناع عن القيام بالمزيد من الأعمال الاستفزازية والامتثال فورا وبشكل كامل لقرارات مجلس الأمن الدولي والتخلي عن برامجها النووية وبرامج تطوير صواريخ باليستية".

وأوضح أن اليابان ستواصل التعاون عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وروسيا ودول أخرى أيضا.

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