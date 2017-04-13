تاجر يعثر على 5 سبائك ذهب كويتية في دبابة عراقية خُردة: قيمتها 2 مليون و400 ألف دولار

شيماء مصطفى

تاجر خردة بريطاني لم يصدق عينيه حين وجد 5 سبائك ذهب، وزن الواحدة 5 كيلوجرامات، وقيمتها تزيد على مليونين و400 ألف دولار، مودعة في مخزن وقود دبابة عراقية.

واتضح فيما بعد أنها شاركت في 1990 بغزو الكويت، واشتراها بأقل من 38 ألف دولار عبر مزاد علني بموقع eBay الشهير على الإنترنت.

والتاجر نيك ميد مختص في شراء المركبات العسكرية القديمة، من طراز «سكراب» المتهالك والمسموح شراؤه في بريطانيا والولايات المتحدة، حسب نشر «العربية».

ونقلًا عن صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الدبابة T-54 روسية الصنع، وهي ما كان يشتريه العراق من روسيا، ويبدو أن سائق الدبابة ومن كانوا معه نهبوا تلك السبائك من الكويت، حين غزتها القوات العراقية، ووضعوها في مخزن احتياط للدبابة بعد أن أحدثوا فيه فتحة لإدخالها.

وأشارت الصحيفة إلى أن «ميد»، البالغ 55 سنة والمقيم في بلدة هلمدون في وسط إنجلترا، ضم الدبابة حين اشتراها بالمزاد إلى 150 قطعة عسكرية قديمة ومتنوعة يملكها واشتراها مباشرة من مالكيها، أو بمزادات على مراحل، وحين عثر على السبائك أسرع وأبلغ الشرطة المحلية عنها، بعد أن صور كل مراحل اكتشافها في مخزن الوقود.

وقال للصحيفة: «لم أدر ما أفعل حين وجدتها، فأنا لا أستطيع أخذ سبائك وبيعها من دون التعرض للمساءلة، لذلك اتصلت بالشرطة وأخبرتهم عنها».

وتابع: «حتى لو لم يكن لي أي نصيب من تلك السبائك، فإنني سأظل مالكاً لدبابتي الجميلة»، وسريعاً أقبل إليه ضابطان وتسلماها منه، وزوداه بإيصال رسمي.

كما أضافت الصحيفة أن الشرطة تحقق للتأكد فيما لو كانت السبائك تعود لملكية كويتية، أو ربما عراقية، بهدف إعادتها لمن تم نهبها منه، وهي الكويت على الأرجح.

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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