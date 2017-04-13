7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا

كتب - محمد شعبان:

عقب مرور 3 أيام، توصلت وزارة الداخلية إلى هوية الانتحاري منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا، صبيحة الاحتفال بـ"حد السعف".

وكشفت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، عن هوية الانتحاري الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وقالت إنه يدعى محمود حسن مبارك ٣١ عاما من مواليد محافظة قنا.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن هوية الانتحاري منفذ تفجير كنيسة مار جرجس..

- الاسم: ممدوح أمين محمد بغدادي

- السن: مواليد 25 يونيو عام 1977

- الإقامة: نجع الحجيري بمركز فقط بمحافظة قنا

- المؤهل الدراسي: حاصل على ليسانس آداب

- النشاط الإرهابي: أحد كوادر البؤرة الإرهابية التى يتولى مسؤوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، والتي يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية

- تلقى تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة

- شارك في الهجوم على كمين النقب بالوادي الجديد

فيما تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط ثلاثة من العناصر الإرهابية الهاربة، وهم: سلامة وهب الله عباس إبراهيم (مواليد 24/5/1982، ويقيم بمنطقة الأشراف البحرية بمركز قنا - حاصل على ليسانس حقوق ويعمل عامل بشركة لحفر آبار المياه، وعبد الرحمن حسن أحمد مبارك (مواليد 8/7/1982 قنا ويقيم بمنطقة المخادمة بمركز قنا، أخصائي اجتماعي بمعهد أزهري)، وعلي شحات حسين محمد شحاتة (مواليد 3/1/1978 قنا، يقيم بمنطقة الأشراف البحرية بمركز قنا، حاصل على دبلوم فني صناعي).

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية عن أسماء وصور العناصر المتورطة في التفجيرات، وأعلنت عن مكافأة قدرها 500 ألف جنيه لمن يدلي بمعلومات تساعد أجهزة الأمن في القبض عليهم.