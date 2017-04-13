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إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين

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إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين

مصراوي Masrawy

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بعيد أسيوط القومي والتي كان من المقرر إقامتها يوم الثامن عشر من أبريل الجاري، بمناسبة ذكرى ثورة أهالي قرية بني عديات ضد الاحتلال الفرنسي، حدادًا على أرواح ضحايا العمل الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية وتضامنًا مع أسر الشهداء.

وقال محافظ أسيوط، في تصريح صحفي: "إن مثل هذه الأعمال الدنيئة والخسيسة لن تعيد إلى الخلف ولكنها ستكون قوة دافعة إلى الأمام نحو التنمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح ، عازمة على اجتثاث ومكافحة العنف والإرهاب ودحره والقضاء عليه نهائيًا .

كان انفجاران وقعا، الأحد الماضي، استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، تزامنًا مع بدء احتفالات الإخوة الأقباط بأحد السعف.

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