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وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف معاشات ذوي الاحتياجات بأثر رجعي عقب مراجعتها

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وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف معاشات ذوي الاحتياجات بأثر رجعي عقب مراجعتها وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف معاشات ذوي الاحتياجات بأثر رجعي عقب مراجعتها

أبدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إعجابها، بالتعاون الذي قدمته لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان أثناء بحث ومناقشة مشروع قانون ذوي الإعاقة، موضحة أن أهم من إقرار القانون هو تطبيقه كما وصفت القانون المقدم بأنه نموذجي .

وأضافت والي في تصريحات صحفية لها اليوم، أن إقرار مثل هذا القانون يعكس دور وحرصها على حقوق الإنسان بصورة عامة وذوي الاحتياجات بصورة خاصة، لافتة إلى حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين من خلال حصولهم على حقوقهم التي تضمنها لهم الدولة .

وفيما يخص معاشات الضمان لبعض فئات ذوي الاحتياجات، أضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة تلك المعاشات للتأكد ممن يستحق لها، وعقب انتهاء مراجعتها سوف يتم إعادة المعاش بأثر رجعي للمستحقين وإيقاف الدعم للأفراد الغير مستحقين لمعاش الضمان.، مضيفة أن مشروع القانون الحالي تم إعداده حسب الاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات، وهو أول قانون يختص في تنظيم حقوق ذوي الإعاقة .

وتجدر الإشارة إلى أن غادة والي قد أطلقت استراتيجيتها لرعاية وحماية ذوي الإعاقات المختلفة  مع بداية العام الجاري، كما تحاول دمجهم في المجتمع وتعمل على رفع الوعي لدى المواطنين بقضية الإعاقة في مصر

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان قد اجتمعت اليوم الخميس من أجل مناقشة قانون الإعاقة الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة، وانتجت الوزارة أفلاما وثائقية خاصة بالإعاقات المختلفة ومنها نحو 5% من الأفلام يتطرق إلى تشغيل الأفراد ذوي الإعاقات الذهنية، كما قدمت فيلم ” آن الأوان” خاص بضعاف السمع والصم، كما شاركت الوزيرة في ماراثون ذوي الإعاقة الذي أقيم مؤخرا، وأقامت الوزيرة أيضا  حملات للتوعية خاصة بيوم التوحد وأطلقت برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي لذوي الاحتياجات ، وعلقت الدكتورة هبة هجرس عضو البرلمان والرئيس السابق للمجلس القومي للإعاقة قائله

 إن التاريخ سيذكر لغادة والي أنها أول وزير تضع قضايا وحقوق ذوي الإعاقة في صدارة وقمة اهتمامات الوزارة ويتم إعداد قانون في عهدها.

 

المصدر : مصرفايف

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