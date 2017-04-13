سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على سائق توك توك، لاعتدائه جنسيا على شققيته المطلقة، كرها عنها.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من قسم الخصوص من "ل. ع"، 22 عاما، مطلقة، عاملة، باعتداء شقيقها من الأم "محمد.ع"، 33 عاما، سائق توك توك، جنسيا عليها، ومعاشرتها معاشرة الأزواج كرها عنها.

بسؤال والدتهما "فاطمة. ع"، 52 عاما، أيدت ما جاء بأقوال ابنتها.

وتمكن المقدم أحمد عصر، رئيس المباحث من ضبط المتهم. حررت الشرطة عن ذلك المحضر رقم 2046 إداري قسم الخصوص لسنة 2017م.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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