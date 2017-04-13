سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع

شيماء مصطفى

قالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية إن مخاوف العالم تتزايد بشأن شن كوريا الشمالية هجوما نوويا، وسط تقارير عن استعدادها لتنفيذ تجربة نووية سادسة، وتصاعد القلق إزاء غواصاتها "الغامضة"، التي كانت قد اختفت عن شاشات الرادار.

ونقلت عن صحيفة ديلي ميل البريطانية أن حوالي 50 غواصة تابعة لكوريا المشالية، اختفوا من على أجهزة الرادار قبل نحو سنتين، قبل أن يؤكد مسؤولون أمنيون في كوريا الجنوبية، أن عددا كبيرا منها عاد للظهور مجددا.

وذكرت سكاي نيوز أن صور التقطتها الأقمار الاصطناعية في مرسى سينبو الجنوبي في البلاد، في ديسمبر الماضي، أشارت إلى أن هناك احتمالات بأن تكون هناك استعدادات لشن هجمات من غواصات، إذ تمت إزالة شباك التمويه عن الأسلحة وتم تجهيز المعدات القريبة من الغواصات بصورة توحي بإمكانية شن هجمات قريبة.

ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إن كوريا الشمالية قد تشن هجمات بصواريخ محملة بغاز السارين الكيماوي، في هجوم مشابه لذلك الذي تعرضت له بلدة خان شيخون في سوريا.

أما معهد "نورث 38"، فكان قد قال إنه استنادا إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية في 25 مارس الماضي، فإن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سادسة.

وقال يومها إن الصور اظهرت آليات وتجهيزات (كابلات اتصالات، مضخات مياه) في موقع بونجيي-ري، مما يؤشر إلى أنه بصدد الاستعداد لإجراء تجربة نووية سادسة، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الخامسة بعد المائة لولادة مؤسس النظام كيم إيل سونج.

يشار إلى أن التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تصاعد في الأسابيع الماضية، وسط تقارير عن عزم بيونج يانج تنفيذ التجربة النووية السبت، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الخامسة بعد المئة لولادة مؤسس النظام كيم إيل سونج.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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