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عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب

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عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب

حطمت عروس هندية رأس زوجها بعد أسبوع واحد من الزفاف، بعد مشاجرة بينهما لأنه غير وسيم.

وذكرت صحيفة "Times of India" الهندية أن الزوجة - 22 عاماً - تأثرت بشدة بحديث صديقاتها وأقاربها الذين تحدثوا معها بعد الزفاف بأن زوجها غير وسيم ولا يستحقها، علماً بأنه كان يعمل نحات أخشاب ويبلغ من العمر 25 عاماً.

وأقدمت الزوجة خلال المشاجرة على تحطيم رأس زوجها بحجر كبير قبل أن تخرج وتصيح بين الناس أن شخصاً ما قتل زوجها، إلا أن تحقيقات الشرطة كشفت كذب رواية العروس والتي ثبت أنها من قتلت المجني عليه.

 

المصدر : مصراوى

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