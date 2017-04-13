وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب

شيماء مصطفى

قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض ابن عوف، إن جيش بلاده يتعرض لما ما وصفه بـ"استفزازات ومضايقات" في منطقة حلايب التي تزعم الخرطوم أنها تقع داخل حدوده.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن الوزير السوداني قوله في جلسة مغلقة بالبرلمان أمس حول الأوضاع الأمنية بالبلاد: "الجيش المصري يمارس المضايقات والاستفزازات بحق القوات السودانية بمنطقة حلايب، ونحن نمارس ضبط النفس في انتظار حل المشكلة سياسياً بين الرئيسين السوداني عمر البشير و(المصري عبد الفتاح) السيسي".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قال في فبراير الماضي إن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا رفضت مصر التفاوض بشأن مثلث حلايب، التي تؤكد كل من الدولتين تبعيته لها.

وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأنه "تم الترتيب لزيارة للسودان الأسبوع المقبل، لعقد جولة حوار سياسي، يتم خلالها إثارة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وإزالة أي سوء فهم".

وأضاف شكري أن "مصر حريصة على تعزيز العلاقة المهمة التي تربطها بالسودان، وتوضيح الأمور حتى لا ننساق لأي منزلق من سوء الفهم يؤثر على العلاقات".

وكان من المخطط أن يقوم شكري بزيارة للخرطوم السبت الماضي إلا أنها تأجلت بسبب الظروف الجوية في السودان.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads