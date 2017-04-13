أمريكا تقصف داعش في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية في التاريخ

شيماء مصطفى

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت أكبر قنبلة غير نووية في التاريخ، ضد تنظيم داعش في أفغانستان. والتي تسمي «أم القنابل»، وتزن 9,5 طن متفجرات .

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الجيش الامريكي القى اليوم الخميس أكبر قنبلة غير نووية على شبكة انفاق تابعة لتنظيم داعش في افغانستان. وذكرت القوات الامريكية في افغانستان في بيان أن قنبلة "جي بي يو-43/بي" القوية جدا استهدفت "شبكة أنفاق" في منطقة اشين في ولاية ننجرهار. واشار المتحدث باسم البنتاغون ادام ستومب الى انها المرة الاولى تستخدم فيها هذه القنبلة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن القنبلة يطلق عليها أيضا اسم "أم القنابل" وهي من طراز GBU-43 والتي تحتوي على حوالي 9.5 طن من المواد المتفجرة. بينما يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 10.3 طن.

وأشارت إلى أن القنبلة تم إلقاؤها على هدف تابع لتنظيم داعش في محافظة ننجهار بأفغانستان، لافتة إلى أن القنبلة تعتبر أكبر قنبلة غير نووية في العالم، والثانية على مستوى العالم من حيث القوة.

وقالت تقارير إعلامية غربية إن القنبلة يجب حملها بواسطة طائرة نقل من طراز هيراكلوس أو بواسطة قاذففة شبح، وبعد إسقاطها من الطائرة تفتح مظلة خاصة تكون مهمتها الإبطاء من سرعة سقوط القنبلة. وعلى ارتفاع محدد سلفا، تنفجر القنبلة، مما يؤدي إلى زيادة الأثر التدميري للقنبلة.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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