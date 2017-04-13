فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع»

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قال الإعلامي تامر أمين، إنه يستحيل على أي جهاز أمني في أي دولة بالعالم أن يوقف انتحاري قرر تفجير نفسه، متسائلًا عن كيفية التوصل إلى أساليب تمنعه من ذلك، مستكملًا: "يعني مثلًا نهدد بأن اللي هيفجر نفسه هنعمل في أولاده كذا، أو أمه مثلًا، مع إن الأم حتى لو أم إرهابي مانقدرش نعمل فيها حاجة، بس لازم نفكر للوصول لرادع لهؤلاء".

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة": "الإرهابيين ملهومش رادع، ومفيش أغلى من النفس اللي ممكن نفرط فيها ومع ذلك الإرهابي مفرط، فهل ممكن يكون في حاجات تانية نهدده بيها؟ لازم نعرفه إنه حتى لو مات هنرّوقه، نصادر فلوسه مثلًا، ما هو إذا كان حياته مش غالية عليه فحياة الشهداء غالية علينا، لازم نخوفه بأهله وأولاده ونهدده عشان قبل ما يعمل عملته يكون في اعتباره ألف حساب".