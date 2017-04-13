ارتفاع حصة «بوتاجاسكو» في سوق أنابيب البوتاجاز إلى 21%

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قالت الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، إحدى شركات قطاع البترول، إنها حققت صافى ربح وصل إلى نحو 40 مليون جنيه عن نتائج أعمالها خلال عام 2016، بعد أن زادت من حصتها بسوق أسطوانات البوتاجاز إلى نحو 21% ارتفاعًا من 16% خلال العام الماضى.

وتأتى أرباح شركة بوتاجاسكو لأول مرة، مقابل خسارة قدرها 5 ملايين جنيه عن نتائج أعمالها خلال عام 2015.

وحسب حسين فتحى، رئيس الشركة، فإن الشركة قامت بزيادة إيراداتها نحو 35%، حيث وصلت إلى 1.286 مليار جنيه، وبلغ إجمالي مبيعات الشركة من أسطوانات البوتاجاز نحو 70.3 مليون أسطوانة، بزيادة قدرها 20% عن العام الماضى.

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وأضاف رئيس الشركة، إن شركته قامت بإنشاء 4 مستودعات جديده لتصبح عدد المستودعات التابعة للشركة نحو 172 مستودعًا، فيما وضعت الشركة خطة لزيادة المستودعات لتصل إلى نحو 177 بنهاية العام الجارى.

واستحدثت الشركة بعض الأنشطة الجديدة لتنمية موارد الشركة منها بيع الأسطوانات الحديد ومستلزماتها نثل المنظم والخرطوم والروندلة .