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«السهام» تنقل 9 ملايين لتر من المواد البترولية يوميًا

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«السهام» تنقل 9 ملايين لتر من المواد البترولية يوميًا «السهام» تنقل 9 ملايين لتر من المواد البترولية يوميًا

التحرير

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قال المهندس عبد اللاه إبراهيم، رئيس شركة السهام البترولية، إن الشركة تقوم بنقل حوالى 9 ملايين لتر يوميًا، تمثل 15% من إجمالى ما يتم نقله على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى نجاح الشركة فى إمداد محطات الكهرباء الثابتة والمتنقلة (35 محطة) المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية بالسولار اللازم لتشغيلها، خاصة خلال فصل الصيف وتمثل كمياتها حوالى 25% من إجمالى ما قامت الشركة بنقله.

وأوضح عبد اللاه خلال استعراضه أنشطة الشركة أمام المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركة توسعت في نشاط نقل وتوزيع الغاز الصب (البوتاجاز) من مصادر الشحن الرئيسية إلى مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمختلف أنحاء الجمهورية والشركات الصناعية والفنادق وكبار المستهلكين، موضحًا أن نسبة نقل البوتاجاز عبر أسطول الشركة بلغت حوالى 68% من إجمالى الكميات المنقولة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى مساهمة الشركة فى نقل كميات من غاز البروبان من شركات العامة وبتروبل وجابكو وجاسكو وسوكو والوسطانى وخالدة والمنصورة وأنابيب البترول، هذا إضافة إلى نقل كميات من غاز البروبيلين المسال لشركة أموك، بالإضافة إلى التوسع فى نقل الأمونيا لشركات إنتاج الأسمدة ونقل البوتاجاز المخصوص (عديم الرائحة) لمصانع الكيماويات مع اتباع أقصى درجات الأمان.

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وأكد اهتمام الشركة بالسائقين باعتبارهم أحد العناصر الرئيسية فى نجاح منظومة النقل، وكذلك الالتزام برفع الكفاءة الفنية لأسطول السيارات البالغ 412 وحدة، للمحافظة على حالته الفنية وتشغيله بأعلى كفاءة ممكنة من خلال برامج الصيانة المتطورة والتفتيش الفنى والتحديث المستمر.

وأشار عبد اللاه إلى نجاح الشركة فى تجديد التعاقدات الخاصة بتقديم خدمة (السولار ديليفرى) لإمداد بعض المستهلكين باحتياجاتهم من السولار بطريقة ميسرة، موضحًا أن إجمالى التعاقدات بلغ 105 تعاقدات تشمل بعض الجامعات والمدارس والشركات والمصانع والمزارع والمنشآت السياحية.

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التحرير

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