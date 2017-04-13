أخبار عاجلة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال يومي شم النسيم وعيد القيامة.. وتوجه تحذيرات ونصائح هامة للمواطنين -
7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
شــاهـد بالصورة.. متهم في «تفجير الكنيستين» يسلم نفسه.. وأحد أقاربه يفجر مفاجأة -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف معاشات ذوي الاحتياجات بأثر رجعي عقب مراجعتها -
كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الأشراف: «نحن في مقدمة الصفوف لمحاربة الإرهاب.. والأقباط في قلوبنا»

Google+ Print
الأشراف: «نحن في مقدمة الصفوف لمحاربة الإرهاب.. والأقباط في قلوبنا» الأشراف: «نحن في مقدمة الصفوف لمحاربة الإرهاب.. والأقباط في قلوبنا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن قبيلة «الأشراف» بمحافظة قنا، التي ينتمي إليها المتهم بتنفيذ عملية التفجير أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، محمود حسن مبارك عبد الله، في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب.

أضاف الشريف، الذي ينتمي إلى العائلة، خلال مداخلة مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «الأشراف هم أول من ضحوا ويضحون من أجل هذه الأمة، وأول من يحافظ على الإخوة الأقباط، وأول من واسوا وقدموا العزاء للإخوة الأقباط، فهم في قلوبنا وعقولنا».

تابع: «نرجو أن لا يُزايد أحد على هذه الأسرة، آل بيت رسول الله، وكلنا على استعداد لتقديم أرواحنا فداءً للوطن، ونحن في مقدمة الصفوف خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح ، ولا مساس أبدًا بأمن مصر، وأبناء قنا جميعًا مازلوا يقدموا التضحيات والأمثلة الحسنة في شتى المجالات».

شاهد أيضا

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون.

وخلال لقاء له مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الأربعاء، قال «علي» شقيق منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، محمود حسن مبارك، إنه في مصيبة كبيرة بما فعله شقيقه، مستكملًا: «إحنا في الصعيد لو واحد انحرف كل الناس بتقاطع عيلته، الأشراف مش هيسيبوني، الأشراف عيلة واحدة ومش هيسيبوني، وذنبي إنه أخويا وإني معرفتش أربيه.. منك لله يا محمود».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب

وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب

السيسي يصدق على تعيين 185 معاوناً للنيابة العامة

السيسي يصدق على تعيين 185 معاوناً للنيابة العامة

تصريحات مثيرة للخارجية المصرية…أزمة حلايب وشلاتين شبيه بجزيرتي تيران وصنافير(فيديو)

تصريحات مثيرة للخارجية المصرية…أزمة حلايب وشلاتين شبيه بجزيرتي تيران وصنافير(فيديو)

خاص مع سيف: لقاء مع إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصرى ومتابعة لأخر استعدادات الفريق

خاص مع سيف: لقاء مع إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصرى ومتابعة لأخر استعدادات الفريق