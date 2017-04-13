الأشراف: «نحن في مقدمة الصفوف لمحاربة الإرهاب.. والأقباط في قلوبنا»

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قال النائب محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن قبيلة «الأشراف» بمحافظة قنا، التي ينتمي إليها المتهم بتنفيذ عملية التفجير أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، محمود حسن مبارك عبد الله، في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب.

أضاف الشريف، الذي ينتمي إلى العائلة، خلال مداخلة مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «الأشراف هم أول من ضحوا ويضحون من أجل هذه الأمة، وأول من يحافظ على الإخوة الأقباط، وأول من واسوا وقدموا العزاء للإخوة الأقباط، فهم في قلوبنا وعقولنا».

تابع: «نرجو أن لا يُزايد أحد على هذه الأسرة، آل بيت رسول الله، وكلنا على استعداد لتقديم أرواحنا فداءً للوطن، ونحن في مقدمة الصفوف خلف قيادة مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا مساس أبدًا بأمن مصر، وأبناء قنا جميعًا مازلوا يقدموا التضحيات والأمثلة الحسنة في شتى المجالات».

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون.

وخلال لقاء له مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الأربعاء، قال «علي» شقيق منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، محمود حسن مبارك، إنه في مصيبة كبيرة بما فعله شقيقه، مستكملًا: «إحنا في الصعيد لو واحد انحرف كل الناس بتقاطع عيلته، الأشراف مش هيسيبوني، الأشراف عيلة واحدة ومش هيسيبوني، وذنبي إنه أخويا وإني معرفتش أربيه.. منك لله يا محمود».