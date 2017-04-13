«إيجاس»: حقلا «تورس وليبرا» يضيفان 630 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا

التحرير

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يعتبر حقلا «تورس» و«ليبرا» المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية، التى تضم إلى جانب الحقلين ثلاثة حقول أخرى هى «جيزة» و«فيوم» و«ريفن»، حيث يقعان بمنطقة حقول شمال الإسكندرية ويتكونان من 9 آبار.

ومن المرتقب أن يسهم الحقلان بدور إيجابى بجانب حقول الغاز الكبرى المكتشفة فى البحر المتوسط ودلتا النيل البرية فى زيادة إنتاج مصر من الغاز، مما يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال عامين.

ويقدر الاحتياطى المؤكد لحقول شمال الإسكندرية، بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة غاز، و55 مليون برميل متكثفات.

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وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، عن أنه تم ربط الحقول على الإنتاج بطاقة تصل إلى نحو620 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز إلى جانب 2200 برميل متكثفات يوميًا.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ«التحرير»، إنه تم الانتهاء من إنشاء خط أنابيب بطول 35 كيلومترا لربط حقلى تورس وليبرا مع خط أنابيب حقول البرلس لمعالجة إنتاج الحقلين بتسهيلات شركة البرلس، موضحًا أن شركة بى بى للاستكشاف والإنتاج تمتلك 100% من عمليات التطوير بحقول شمال الإسكندرية.

وأوضح أن إجمالى استثمارات المشروع يبلغ حوالى 11.3 مليار دولار حيث تقع حقول شمال الإسكندرية فى منطقة امتياز غرب الدلتا، منوهًا أنه بعد دخول حقلى ليبرا وتورس إلى الإنتاج سيصل إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى نحو 4.9 مليار قدم مكعب يوميا.