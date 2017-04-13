أخبار عاجلة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال يومي شم النسيم وعيد القيامة.. وتوجه تحذيرات ونصائح هامة للمواطنين -
7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
شــاهـد بالصورة.. متهم في «تفجير الكنيستين» يسلم نفسه.. وأحد أقاربه يفجر مفاجأة -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف معاشات ذوي الاحتياجات بأثر رجعي عقب مراجعتها -
كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«إيجاس»: حقلا «تورس وليبرا» يضيفان 630 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا

Google+ Print
«إيجاس»: حقلا «تورس وليبرا» يضيفان 630 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا «إيجاس»: حقلا «تورس وليبرا» يضيفان 630 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعتبر حقلا «تورس» و«ليبرا» المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية، التى تضم إلى جانب الحقلين ثلاثة حقول أخرى هى «جيزة» و«فيوم» و«ريفن»، حيث يقعان بمنطقة حقول شمال الإسكندرية ويتكونان من 9 آبار.

ومن المرتقب أن يسهم الحقلان بدور إيجابى بجانب حقول الغاز الكبرى المكتشفة فى البحر المتوسط ودلتا النيل البرية فى زيادة إنتاج من الغاز، مما يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال عامين.

ويقدر الاحتياطى المؤكد لحقول شمال الإسكندرية، بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة غاز، و55 مليون برميل متكثفات.

شاهد أيضا

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، عن أنه تم ربط الحقول على الإنتاج بطاقة تصل إلى نحو620 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز إلى جانب 2200 برميل متكثفات يوميًا.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ«التحرير»، إنه تم الانتهاء من إنشاء خط أنابيب بطول 35 كيلومترا لربط حقلى تورس وليبرا مع خط أنابيب حقول البرلس لمعالجة إنتاج الحقلين بتسهيلات شركة البرلس، موضحًا أن شركة بى بى للاستكشاف والإنتاج تمتلك 100% من عمليات التطوير بحقول شمال الإسكندرية.

وأوضح أن إجمالى استثمارات المشروع يبلغ حوالى 11.3 مليار دولار حيث تقع حقول شمال الإسكندرية فى منطقة امتياز غرب الدلتا، منوهًا أنه بعد دخول حقلى ليبرا وتورس إلى الإنتاج سيصل إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى نحو 4.9 مليار قدم مكعب يوميا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب

وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب

تصريحات مثيرة للخارجية المصرية…أزمة حلايب وشلاتين شبيه بجزيرتي تيران وصنافير(فيديو)

تصريحات مثيرة للخارجية المصرية…أزمة حلايب وشلاتين شبيه بجزيرتي تيران وصنافير(فيديو)

خاص مع سيف: لقاء مع إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصرى ومتابعة لأخر استعدادات الفريق

خاص مع سيف: لقاء مع إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق المصرى ومتابعة لأخر استعدادات الفريق

بكري: عزاء الشعب المصري الوحيد هو «الانتقام من الإرهاب»

بكري: عزاء الشعب المصري الوحيد هو «الانتقام من الإرهاب»