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رئيس شعبة الأسماك: 25% ارتفاعاً في أسعار الفسيخ والرنجة

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رئيس شعبة الأسماك: 25% ارتفاعاً في أسعار الفسيخ والرنجة رئيس شعبة الأسماك: 25% ارتفاعاً في أسعار الفسيخ والرنجة

القاهرة: أ ش أ

 
قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، إن الأسماك المملحة والمدخنة (الفسيخ والرنجة) ارتفعت بنسبة 25%، بمناسبة قرب أعياد شم النسيم.
 
وتراوح سعر كيلو الفسيخ بين 140 و150 جنيها، والملوحة البلدي 120 جنيها، والسردين 60 جنيها، والرنجة الهولندي 55 جنيها، بحسب تصريحات جعفر لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
 
وأرجع جعفر ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر أسماك البوري، ليتراوح في سوق الجملة بين 55 و60 جنيها نتيجة نقص المعروض منها بسبب تصديره وقلة المستورد لارتفاع الأسعار بعد قرار التعويم.
 
وشهدت أسعار الأسماك زيادات كبيرة خلال الأيام الماضية، وسعت للسيطرة على أسعارها من خلال طرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
 
المصدر : مصراوى

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