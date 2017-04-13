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مفاجأة سارة.. التنظيم والإدارة يُعلن عن التثبيت الفوري لـ 700 ألف موظف من العمالة المؤقتة في هذا التوقيت

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مفاجأة سارة.. التنظيم والإدارة يُعلن عن التثبيت الفوري لـ 700 ألف موظف من العمالة المؤقتة في هذا التوقيت مفاجأة سارة.. التنظيم والإدارة يُعلن عن التثبيت الفوري لـ 700 ألف موظف من العمالة المؤقتة في هذا التوقيت

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار “محمد جميل”، عن اتجاه الجهاز لتعيين وتثبيت كل العمالة المؤقتة التي التحقت بالوظائف العامة، بعد يوم 30 من شهر يونيو من عام 2016، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وأكد “جميل” خلال مشاركته في ندوة، عقدت بمقر مجلس الدولة بمحافظة الشرقية اليوم الخميس تحت عنوان، “إشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية”، إلى أن ستقوم بتثبيت نحو 700 ألف موظف من العمالة المؤقتة، عقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

كما أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن ثلث الموازنة العامة للدولة مخصصة لأجور الموظفين فقط، ومع ذلك لا يوجد رضاء لدى الموظف أو المواطن، مؤكدا على أن حالة عدم الرضا هذه سببها الكم الهائل للموظفين العاملين بالدولة.

 

المصدر : مصرفايف

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