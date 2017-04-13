تصريحات مثيرة للخارجية المصرية…أزمة حلايب وشلاتين شبيه بجزيرتي تيران وصنافير(فيديو)

شيماء مصطفى

أزمة كبيرة مشتعلة في مصر منذ فترة، وبالتحديد بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، والتي أعطت للمملكة الأحقية في جزيرتي تيران وصنافير، مما دفع عدد كبير من المصريين إلى رفض ذلك الموقف، وقام عدد من المحامين برفع قضية لوقف تنفيذ الاتفاقية، وبعد مرحلة من الشد والجذب وصلت الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري بعد بدء تطبيق قانون الطوارىء بساعة واحدة.

وفي اتصال تليفوني اليوم للمتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد على قناة “ontv”، أكد من خلاله أن أزمة جزيرتي تيران وصنافير تشبه لحد كبير حلايب وشلاتين، وحيث أسندت المملكة في فترة من الفترات إدارة الجزيرتين لمصر حتى طالبت باستردادهما، كما هو الحال في حلايب وسلاتين حيث أسندت مصر للجانب السوداني في فترة من الفترات إدارتهما ثم استردتهما.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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