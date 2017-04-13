الداخلية: ضبط 3 عناصر متورطة بتفجيري طنطا والإسكندرية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن هوية المشبه فيه بتنفيذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن منفذ الحادث يدعى ممدوح أمين محمد بغدادى (مواليد 25/6/1977 بقنا ويقيم نجع الحجيري بمركز فقط، حاصل على ليسانس آداب).

وأضاف البيان، أن المتهم أحد كوادر البؤرة الإرهابية التى يتولى مسؤوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، والتي يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية، وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، ومشاركته في عملية التعدي على كمين النقب بالوادي الجديد.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط ثلاثة من العناصر الإرهابية الهاربة وهم: سلامة وهب الله عباس إبراهيم (مواليد 24/5/1982، ويقيم بمنطقة الأشراف البحرية بمركز قنا - حاصل على ليسانس حقوق ويعمل عامل بشركة لحفر آبار المياه، وعبد الرحمن حسن أحمد مبارك (مواليد 8/7/1982 قنا ويقيم بمنطقة المخادمة بمركز قنا، أخصائي اجتماعي بمعهد أزهري)، وعلي شحات حسين محمد شحاتة (مواليد 3/1/1978 قنا، يقيم بمنطقة الأشراف البحرية بمركز قنا، حاصل على دبلوم فني صناعي).