الداخلية تكشف هوية منفذ تفجير كنيسة مار جرجس

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

قالت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إن الإرهابي ممدوح بغدادي، هو منفذ تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا، الذي وقع الأحد الماضي.

وكشفت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، عن هوية الانتحاري الذي استهدف الكنيسة المرقسية وقالت إنه يدعى محمود حسن مبارك ٣١ عاما من مواليد محافظة قنا، ومقيم بحي السلام بمنطقة فيصل بمحافظة السويس، عامل بإحدى شركات البترول.

وأضافت، في بيان لها، أن خلية عنقودية مكونة من ١٩ متطرفا، خططت ومولت لتفجير الكنيسة المرقسية مثلما نفذ بعض أعضائها الهجوم على كمين وادي النقب بالوادي الجديد.