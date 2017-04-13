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رئيس جامعة بنها: يجب أن نواجه الإرهاب بالعمل والترابط

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مصراوي Masrawy

"يوم الخير" لتكريم الأطفال الأيتام بجامعة بنها

"يوم الخير" لتكريم الأطفال الأيتام بجامعة بنها

"يوم الخير" لتكريم الأطفال الأيتام بجامعة بنها

"يوم الخير" لتكريم الأطفال الأيتام بجامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد، الدكتور السيد القاضى، رئيس جامعة بنها، على ضرورة مواجهة الإرهاب، بالعمل والأداء والتكاتف، والوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية، مشددًا على أن تمر بخطر قادم من أيادي غدر وعقول فاسدة، يجب أن نواجههم بالترابط والعمل الجاد.

جاء ذلك خلال حضوره "يوم الخير" لتكريم الأطفال الأيتام، والتى تنظمها الجامعة، بمشاركه عمداء الكليات وأمين الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، برعايه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، والتي كُرم خلالها 140 من الأطفال الأيتام من نسيج المجتمع المصري.

وأضاف رئيس جامعة بنها، في بيان له اليوم الخميس، أن هناك قوى شر تتخذ سلوكًا لا يمت للسلوك البشري القويم بشيء، فقد فقدوا صوابهم، فلا حرمة لمسجد ولا كنيسة يريدون زرع الخوف في قلوب المصريين، مؤكدًا أن مصر ستتخلص من الإرهاب بتكاتف أبنائها المخلصين.

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