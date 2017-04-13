بالصور.. ضبط 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، اليوم الخميس، حملة على المصانع، برئاسة الكتورة عزيزة السيد، رئيس حي شرق، وإدارة المتابعة الميدانية وتموين شرق بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

وجرى ضبط مصنع لحوم بدون ترخيص بعزبة شاكر بمسطرد، يستخدم أحشاء حيوانات داخلية لصناعة اللحوم ، وضبط 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة.

وأشارت رئيسة الحي، إلى أن تلك الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بمتابعة مصادر منتجات اللحوم وشن حملات مستمرة لضبط الأسواق.