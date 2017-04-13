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بكري: عزاء الشعب المصري الوحيد هو «الانتقام من الإرهاب»

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بكري: عزاء الشعب المصري الوحيد هو «الانتقام من الإرهاب» بكري: عزاء الشعب المصري الوحيد هو «الانتقام من الإرهاب»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن عزاء الشعب المصري الوحيد بعد وقوع تفجيري كنيستي مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، هو "الانتقام من الإرهاب"، وإن تضع الدولة حدًا لهذا الإرهاب المتآمر.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": "تمويل من الخارج، وتخطيط في عواصم غربية وإقليمية، والتنفيذ هنا بيدِ آثمة مجرمة لا تُفرق وتتمادى لتصل إلى قتل المصلين في الكنائس".

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تابع: "هؤلاء عديمو الإحساس بالإنسان الذي كرمه الله، كل ما نراه الآن مشاهد من الدم والموت والأشلاء".

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التحرير

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