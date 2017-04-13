اكتشفته سلمى الشماع ونال العديد من الجوائز.. 10 معلومات عن تامر شلتوت

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

الإعلامي والممثل، تامر شلتوت، كان سببًا في إعطاء الأمل لأحد الشباب المشردين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر صورًا سيلفي برفقته من إحدى بقاع الصحراء، قبل أن يعمل على إيداعه "دار البسمة للإيواء"، ليبدأ حياة جديدة، وهو ما أشاد به عدد من متابعي تامر على "السوشيال ميديا".

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن تامر شلتوت:

1- ولد تامر يوم 15 يناير بعام 1986.

2- بدأ عمله كمذيع بالتليفزيون عام 2004، بعد أن اكتشفته الإعلامية سلمى الشماع.

3- قام بتقديم النشرة الإخبارية الفنية بقناة "مازيكا، كما قدم عدة حفلات للقناة وأجرى العديد من الحوارات مع بعض نجوم الغناء.

4- قدّم عددًا من البرامج على قناة "المنوعات"، منها برامج "صحصح معانا"، نهارك سعيد"، "إيه الأخبار".

5- قدم العديد من المهرجانات لسنوات متتالية عبر التليفزيون المصري، منها: مهرجان الإعلام العربي، ومهرجان الإسكندرية للأغنية.

شاهد أيضا

6- قدم تامر أيضًا العديد من البرامج الإذاعية، منها: برنامج "اتصالات ميوزيك بوكس"، "حقق حلمك"، وفي عام 2014 انتقل لإذاعة "نغم إف إم"، وقدم برنامح "المكالمة مع تامر شلتوت".

7- بدأ كممثل عام 2009، ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك فيها: فيلم "من 30 سنة"، مسلسل "ذهاب وعودة"، "الخطيئة"، "آدم وجميلة".

8- حصل على جائزة أفضل مذيع من جامعة القاهرة، وبالمثل من مؤسسة الجمهورية لعامين متتالين، ومن برنامج "راديو" برابطة "مصر الجميلة" عام 2014.

9- حصل على جائزة من المركز الكاثوليكي عن دوره بمسلسل "ابن الأرندلي".

10- نال تامر جائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل "الخطيئة" من أكاديمية العبور لعام 2014.