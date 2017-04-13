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سيدات تستغثن بمحكمة الأسرة: "أزواجنا خطفوا عيالنا" (فيديو)

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سيدات تستغثن بمحكمة الأسرة: "أزواجنا خطفوا عيالنا" (فيديو) سيدات تستغثن بمحكمة الأسرة: "أزواجنا خطفوا عيالنا" (فيديو)

مصراوي Masrawy

سيدات يستغيثن بمحكمة الأسرة

كتبت - نور العمروسي:

سيناريو متشابه، يتكرر كل يوم مع تغير الأحداث والأبطال، وغالبًا تكون نهايته واحدة.سيدات تستغثن بمحكمة الأسرة: "أزواجنا خطفوا عيالنا" (). كارثة تعاني منها مجموعة كبيرة من الأمهات، بعدما خطف الأزواج أطفالهن.

داخل ساحات محاكم الأسرة وقفت السيدات يستغثن بأصوات عالية: "أزواجنا خطفوا عيالنا"، لتدور العديد من القصص والحكايات بين الأزواج، بعدما أصبح حلم عش الزوجية الهادئ كابوسًا، يطاردهن ليلًا ونهارًا.

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