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أمن الوادي الجديد يداهم بؤر المخدرات بالداخلة والفرافرة

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أمن الوادي الجديد يداهم بؤر المخدرات بالداخلة والفرافرة أمن الوادي الجديد يداهم بؤر المخدرات بالداخلة والفرافرة

مصراوي Masrawy

مديرية امن الوادى الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

داهمت قوات أمن الوادي الجديد، اليوم الخميس، المناطق الصحراوية، والدروب الجبلية، لتطهير بؤر تخزين وبيع المواد المخدرة بمركزي الداخلة والفرافرة .

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط كميات متنوعة من مخدر الحشيش، والبانجو، والأقراص المخدرة، بإجمالي 5 قضايا إتجار في المخدرات .

وتبين قيام حملة أمنية مكبرة، بقيادة الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث قسم الداخلة، أسفرت عن ضبط بائع خضار، 20 سنة، وبحوزته طربة حشيش، وفلاح، 25 سنة، وبحوزته 60 قرصًا مخدرًا، وعاطل، 25 سنة، وبحوزته 3 قطع حشيش كبيرة الحجم، ومزارع، 23 سنة، متهم في 3 قضايا، وبحوزته لفافتا بانجو، وعاطل، 30 سنة، بحوزته 20 قرصًا مخدرًا و500 جنيه .

جرى تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر أرقام: (388 إداري الفرافرة، و525 إداري الداخلة، و332 إداري الفرافرة، و361 إداري الفرافرة، و512 إداري الفرافرة)، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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