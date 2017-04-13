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تعرف على نظام التأهل إلى النهائي بدوري أبطال العرب

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تعرف على نظام التأهل إلى النهائي بدوري أبطال العرب تعرف على نظام التأهل إلى النهائي بدوري أبطال العرب

التحرير

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أعلنت اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب، نظام التأهل بالبطولة التي يشارك بها 12 فريقا إلى الأدوار النهائية.

وأقرت اللجنة، تقسيم الفريق المشاركة إلى 3 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، يتأهل صاحب المركز الأول، بالإضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثان بالمجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي.

 ويلتقي أول المجموعة الأولى مع صاحب أفضل مركز ثان، وأول المجموعة الثانية، مع أول المجموعة الثالثة، وفي حالة أن صاحب أفضل مركز ثان من المجموعة الأولى، فسيلتقي أول المجموعة الأولى، مع أول المجموعة الثالثة، ويواجه أول المجموعة الثانية ثاني المجموعة الأولى.

وتقام المباراة النهائية بين الفائزين من المباراتين، لتحديد المركزين الأول والثاني للبطولة، التي ستقام بمصر في الفترة من 20 يوليو إلى 5 أغسطس المقبلين.

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كما راعت اللائحة، في إجراءات القرعة عدم التقاء فريقين من دولة واحدة، على أن يلعب الفريق المذكور اسمه أولًا في جدول المباريات.

ويشارك في دوري أبطال العرب، الأهلي والزمالك ()، والترجي التونسي، والمريخ السوداني، وحسين داي الجزائري، واتحاد الفتح الرباطي المغربي، من قارة إفريقيا.

ومن قارة آسيا يشارك، الهلال والنصر ()، الفيصلي الأردني، العهد اللبناني، العين الإماراتي، ونفط الوسط العراقى.

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التحرير

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